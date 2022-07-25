Siemens передала «Газпрому» документы по турбине для «Северного потока»

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Немецкая Siemens передала «Газпрому» документацию от властей Канады по возврату турбины для «Северного потока», сообщает пресс-служба российской компании в Telegram. Отмечается, что полученные документы не снимают ранее обозначенные риски. Поэтому «Газпром» повторно отправил запрос в Siemens для «разъяснений оставшихся открытыми вопросов».

«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады. «Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, — указано в сообщении пресс-службы.

24 июля стало известно, что обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой. Данный документ дает разрешение на ремонт, обслуживание и транспортировку двигателей для компрессорной станции «Портовая» до конца 2024 года. Через эту станцию газ подаётся в трубопровод.

Ранее газета Politico написала, что газовая турбина, необходимая для поставок газа по «Северному потоку», уже несколько дней находится в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть.