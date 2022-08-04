Siemens обвинила Россию во лжи о санкциях против турбины «Северного потока» Представитель Siemens обвинил Россию во лжи о санкциях против турбины «Северного потока»

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Представитель Siemens Energy прокомментировал РБК ситуацию с турбиной для «Северного потока». По его словам, никаких препятствий для ее установки нет, а Россия лишь регулярно выдумывает новые причины, по которым турбина не может быть принята.

В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда. Турбина давно могла бы быть в России, если бы Россия этого хотела, — заявил он.

Гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух 3 августа сообщил, что агрегат пока не может быть передан России. Он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в его отправке в РФ. По словам главы компании, все необходимые для этого документы готовы, однако «нужно участие клиента», под которым подразумевается «Газпром».

В самом «Газпроме» между тем сообщили, что поставка газотурбинного двигателя на КС «Портовая» невозможна из-за санкционных режимов Канады, ЕС, Великобритании. В компании добавили, что невозможность поставки также связана с несоответствием существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens. До этого представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что никакие дополнительные гарантии для поставки в РФ турбины для газопровода «Северный поток» не потребуются, поскольку двигатель не подпадает под антироссийские санкции.