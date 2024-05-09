Си Цзиньпин прибыл в Венгрию для переговоров с Орбаном

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Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт для переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Тамашем Шуйоком, сообщил венгерский новостной портал Index.hu. Китайский лидер последний раз посещал Венгрию 15 лет назад.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт за несколько минут до 21:00 (22:00 мск). Официальная программа начнется в четверг, его примет премьер-министр Виктор Орбан в Будайской крепости, — сообщается в публикации.

До этого Орбан отмечал, что в Европе царит военное настроение. Он подчеркнул, что главы европейских государств уже вовлечены в войну и этот вихрь может затянуть страны в бездну.

Глава венгерского кабмина добавил, что страны Восточной и Центральной Европы всегда платят большую цену за участие в конфликтах, чем западноевропейские государства. Он объяснил это тем, что они располагаются дальше от фронта. По словам Орбана, экономический рост Венгрии был бы вдвое больше, если бы не ситуация на Украине.

В свою очередь китайский лидер заявлял о намерении Пекина и Парижа совместно найти пути разрешения украинского кризиса. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является причиной этого кризиса, его стороной или участником.