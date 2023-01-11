Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за слов о беженцах с Украины LZ: швейцарского чиновника Графа обвинили в расизме после слов об украинских беженцах

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы

Главу департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме после его высказывания об украинских беженцах, пишет Luzerner Zeitung. Скандал произошел после того, как чиновник в интервью Blick сказал, что эта категория граждан «в некоторых случаях более требовательна», чем другие искатели убежища.

В беседе с газетой Граф добавил, что в каждой волне беженцев первыми в страну прибывают не самые нуждающиеся, что вызывает возмущение местных жителей. По его словам, швейцарское население испытывает сильное недовольство, когда искатели убежища «ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь».

Из-за подобных заявлений Граф подвергся критике со стороны депутата парламента кантона Урбана Фрая от партии «Зеленые». Политик обвинил его в распространении «заведомо негативных обобщений» в отношении украинцев. Кроме того, Фрай призвал местное правительство предоставить сведения о положении украинских беженцев в Люцерне, указав, сколько из них имеют автомобили и получают социальные выплаты.

Ранее в ООН сообщили, что число беженцев, прибывших в страны Евросоюза c Украины после начала СВО достигло 7 915 287 человек. По данным организации, наибольшее число украинцев приняла Россия (2 852 305 человек).