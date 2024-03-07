Швейцарский сенат попросил правительство отдать Киеву российские активы

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Члены швейцарского сената проголосовали за постановление, согласно которому власти страны должны использовать замороженные российские активы на сумму $8,5 млрд на нужны Украины. Инициативу поддержал 21 сенатор, против высказались 19, еще трое воздержались.

Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций, — говорится в заявлении.

После этого сенаторы обратились к правительству с призывом начать проработку механизмов, в том числе правовых, которые позволят реализовать постановление. При этом в сенате подчеркнули, что власти страны поддерживают эту идею: глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис считает Россию виновной в нарушении норм международного права, поэтому Москва, по его мнению, должна возместить ущерб.

Ранее Euractiv сообщил о планах Европейской комиссии предоставить план по применению замороженных активов России в середине марта. Отмечается, что в Европе хотят, чтобы прибыль от российских активов была использована на нужды Украины.

До этого крупные международные банки потребовали от Лондона создать механизм и правовую систему для конфискации активов России. Как сообщает Bloomberg, банкиры хотят сделать этот процесс законным, чтобы не потерять репутацию Лондона как надежного финансового центра.