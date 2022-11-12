Швейцарский МИД пожаловался на «утечки» о визите президента в Киев

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Иньяцио Кассис

Министерство иностранных дел Швейцарии попросило проверить «утечки» в СМИ, касающиеся визита президента страны Иньяцио Кассиса на Украину. Обращение поступило в Генеральную прокуратуру государства, передает РИА Новости. Жалоба от МИД связана с разглашением гостайны. Она касается неустановленных к настоящему моменту лиц.

Генеральная прокуратура Швейцарии подтверждает, что получила жалобу о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Жалоба была подана Федеральным департаментом иностранных дел против неизвестных лиц по подозрению в разглашении служебной тайны, — рассказали в надзорном ведомстве.

Специалисты прокуратуры пока рассматривают обращение от МИД. Специалистам необходимо будет выяснить, достаточно ли в документе приведено оснований для возбуждения уголовного дела.

Кассис прибыл в Киев на переговоры по вопросу предоставления Украине новой помощи и для получения информации о ситуации в военной сфере 20 октября. Его предыдущий визит в Киев состоялся уже более года назад.

До приезда Кассиса в пресс-службе Минэкономики Швейцарии заявляли, что Берн не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов.