Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда РФ при ООН РИА: швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН Гатилова

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Геннадий Гатилов

Один из швейцарских банков заблокировал личный счет постпреда России при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, сообщает РИА Новости. Члены представительства указали, что швейцарские кредитные организации создают трудности для жизни российских дипломатов на бытовом уровне. Так, несколько банков отказались от партнерства с контактами из РФ по национальному признаку. При этом в диппредставительстве не указали название банка, в котором заблокировали счет Гатилова.

Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован, — сообщили в постпредстве.

Отмечается, что финансовый счет Гатилова заблокировали «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

Также в постпредстве отметили, что дипломатам РФ стало намного труднее выполнять свои рабочие обязанности из-за запретов на перелеты из Москвы в Женеву и обратно. Сотрудники дипмиссии пожаловались на то, что в Женеве не могут организовать воздушный маршрут для пролета воздушных судов официальных лиц России.

В совокупности подобного рода «препятствия» затрудняют нормальное функционирование нашей миссии в Женеве, — признались представители в дипмиссии.

Ранее исполняющий обязанности генерального консула Вячеслав Славкин заявил, что в российском генконсульстве в Нью-Йорке приняли решение усилить меры безопасности. Он уточнил, что это связано с участившимися антироссийскими акциями, которые проходят у здания диппредставительства РФ. До этого Славкин рассказал, что в адрес сотрудников дипломатической миссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами.