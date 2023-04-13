Швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии счетов

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Банки в Швейцарии стали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии их счетов, заявили РБК два адвоката, которые работают с россиянами. Информацию подтвердил источник в швейцарском банковском секторе. Инсайдеры говорят, что банки следят за перечислениями и анонсируют закрытие счетов в случае, если клиент платит налоги в бюджет РФ. Как рассказал управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов, к ним по этому вопросу уже обратились около десяти человек.

Этим клиентам пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счета, но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер, — сообщил Кудинов.

По его мнению, на кредитные организации в Швейцарии давят местные власти, которые вновь заговорили об ужесточении контроля за исполнением антироссийских санкций, поэтому банкам приходится прибегать к подобным мерам. Бюро расценивает это действия как незаконные.

Другой адвокат подчеркнул, что счета нескольких клиентов банков в Швейцарии из России уже заблокировали в связи с уплатой налогов. Источник в банковском секторе заметил, что письма с таким предупреждением некоторым клиентам мог отправить банк UBS.

Ранее Федеральный совет Швейцарии утвердил десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Власти уточнили, что в рамках новых ограничений гражданам РФ запрещается занимать должности в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры.

Также установлены «новые меры контроля и ограничения в отношении экспорта различных товаров двойного назначения» в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности. Ограничения также были введены на ввоз в Швейцарию российских товаров.