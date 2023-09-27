Швейцария запретила передавать свое оружие Украине Национальный совет Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, отмечается на сайте совета. Это касается в том числе и Украины. 135 депутатов совета проголосовали против соответствующего предложения Совета кантонов (малой палаты парламента).

Национальный совет не хочет общего смягчения правил, регулирующих реэкспорт швейцарского оружия в страны, участвующие в конфликтах. В среду он отклонил парламентскую инициативу кантонов 135 голосами против 48, — говорится в тексте.

Швейцарский нейтралитет, восходящий к 1815 году и закрепленный в договоре 1907 года, предполагает, что страна не может прямо или косвенно направлять оружие комбатантам. Также в Швейцарии действует отдельное эмбарго на продажу оружия России и Украине.

Ранее Сенат Швейцарии одобрил поправки, согласно которым страны, покупающие швейцарскую военную технику, смогут реэкспортировать ее на Украину. Уточняется, что речь идет не только об Украине, но также и о других государствах, на территориях которых идут боевые столкновения.

До этого пресс-секретарь Госсекретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш рассказал, что власти Швейцарии считают возможным использование средств Банка России, которые находятся в стране, для восстановления Украины. По его словам, речь идет о сумме 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).