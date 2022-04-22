Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов в Украину

Швейцария запретила Германии реэкспорт своих боеприпасов для БМП Marder в Украину, сообщило немецкое издание Sonntags Zeitung. Как пишет газета, Берлин направил Женеве два запроса по данному поводу, и оба они были отклонены.



По данным этого источника, немцы хотели направить в зону боевых действий боеприпасы, полученные из Швейцарии. Поэтому они обратились к швейцарскому Государственному секретариату экономики (Seco) за разрешением о передаче их Украине. Страна получила два запроса от Германии и на оба ответила отрицательно.

В Seco было получено два запроса Германия о передаче Украине боеприпасов, ранее полученных из Швейцарии. На оба запроса были даны соответствующие ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и обязательные критерии отказа в законодательстве о военных материалах, — пишет издание.

При этом сдержанность соседей вызывает в Германия раздражение. В их адрес уже звучат обвинения в том, что Швейцария несет ответственность за то, что немецкие танки Marder не могут быть доставлены на Украину.

Также власти Швейцарии в прошлом месяце отклонили просьбу Польши о поставках вооружения в Украину.

Ранее Федеральный совет Швейцарии утвердил пятый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, аналогичный тому, что был принят ЕС 8 апреля. Кроме того, под финансовые рестрикции и ограничения на въезд в страну попали 200 человек, среди которых политики, предприниматели, представители СМИ и Вооружённых сил РФ. При этом в отличие от Евросоюза Швейцария не вводит запрет на транспортное сообщение.