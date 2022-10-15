Швейцария заказала 100 тысяч вакцин от оспы обезьян Швейцария заказала 100 тысяч вакцин от оспы обезьян у компании Bavarian Nordic

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Швейцария заключила соглашение с датской компанией Bavarian Nordic на поставку 100 тысяч доз вакцины от оспы обезьян Jynneos (Imvanex/Imvamune). Данный препарат является единственным одобренным медицинскими регуляторами Евросоюза и США. Об этом говорится в релизе компании.

Bavarian Nordic A/S объявила сегодня, что Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии и ВС Швейцарии совместно заказали 100 тысяч доз <...> вакцин от оспы и оспы обезьян, — говорится в сообщении.

Предполагается, что первые поставки препарата начнутся уже в ближайшее время и продолжатся до начала 2023 года.

Кроме того, в рамках соглашения Bavarian Nordic подаст заявку в Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic с целью получения регистрационного удостоверения.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.