Швейцария ввела санкции в отношении восьми российских СМИ

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Швейцария расширила санкционный список российских СМИ, добавив туда восемь пунктов, сообщает пресс-служба Государственного секретариата по экономическим вопросам государства (SECO). Ограничения введены вслед за странами Евросоюза и в отношении тех же СМИ.

Теперь в санкционном списке находятся интернет-издание Lenta.ru, телеканал «Звезда», газета «Красная звезда», а также порталы Eurasia Daily, News Front, SouthFront, RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры. Санкции начнут действовать 23 апреля.

24 февраля ЕС объявил о 16-м пакете экономических и индивидуальных санкций в отношении России. В числе прочего новые санкции предусматривают приостановку действия лицензий на деятельность ряда СМИ на территории Евросоюза. В их числе те же организации, что были приведены выше.

Ранее сообщалось, что в санкционной политике Вашингтона, Лондона и Брюсселя за 2024 год обозначились новые тренды. По словам экспертов, страны Запада перешли от формального декларирования ограничительных пер к их активному выполнению.

Так, число физических и юридических лиц из третьих стран, попавших под вторичные санкции, выросло в семь раз с декабря 2022 года. Европа ввела рестрикции в отношении 20 субъектов и 120 физлиц, также их начал вводить и Лондон, хотя изначально подвергал такие действия критике.