Швейцария присоединилась к шестому антироссийскому пакету санкций ЕС

Фото: shutterstock.com

29 июня Швейцария поддержала шестой пакет санкций против России, веденный ранее странами — членами Евросоюза, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерального совета страны. В Берне подчеркнули, что в состав ограничений входит запрет на импорт, транзит, транспортировку и покупку российской нефтепродукции.

Своим решением, принятым 29 июня, Швейцария вводит в действие новые меры, принятые ЕС 3 июня 2022 года. По аналогии с мерами ЕС, покупка, импорт, транзит и транспортировка [данной продукции] в направлении или внутри Швейцарии запрещены, — сказано в сообщении.

Швейцарские власти подчеркнули, что нефтяное эмбарго будут вводить на территории страны постепенно, до начала 2023 года, по аналогии с тем же процессом в Евросоюзе. Также санкции запрещают рекламу продукции в российских СМИ, включая Russia Today и Sputnik.

При этом швейцарские власти сделали исключение в отношении доступа на рынки госзаказов для российских граждан, а также для организаций и предприятий, расположенных в России.

3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение шести — восьми месяцев.