Швейцария временно закрыла воздушное пространство Швейцария временно закрыла воздушное пространство из-за сбоя

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide сообщила о временном закрытии воздушного пространства страны. Как говорится в сообщении компании в Twitter, причиной закрытия стал технический сбой, с которым столкнулась компания.

Технический сбой у Skyguide, швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления, - говорится в сообщении.

Ранее Федеральный совет Швейцарии утвердил пятый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, аналогичный тому, что был принят ЕС 8 апреля. Кроме того, под финансовые рестрикции и ограничения на въезд в страну попали 200 человек, среди которых политики, предприниматели, представители СМИ и Вооружённых сил РФ. При этом в отличие от Евросоюза Швейцария не ввела запрет на транспортное сообщение.