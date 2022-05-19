Швейцария возобновит работу посольства в Киеве МИД Швейцарии: страна в ближайшие дни откроет посольство в Киеве, закрытое в феврале

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Швейцария откроет в ближайшее время посольство в Киеве, которое приостановило свою деятельность в феврале, с началом спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил швейцарский МИД. Такое решение принято после изучения стороной условий безопасности. В ведомстве отметили, что сперва на рабочее место прибудут посол Клод Вильд с четырьмя дипломатами.

Швейцария сможет в ближайшие дни вновь открыть свое представительство на месте [в Киеве], которое было временно закрыто в конце февраля, — отметили в МИД Швейцарии.

В ведомстве также отметили, что дипломатическая работа Швейцарии и Украины не прекращалась. Свои обязанности сотрудники посольства выполняли в МИД в Берне, а также в представительствах в Кишиневе и Бухаресте.

Накануне в Киеве вновь заработало посольство США. В ближайшее время на украинскую территорию прибудет небольшое число американских дипломатов. Американское диппредставительство закрылось 14 февраля, за 10 дней до начала спецоперации России.