Швейцария расширила антироссийский санкционный список Швейцария включила в антироссийский санкционный список 141 физлицо и 49 компаний

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Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список из-за ситуации на Украине, сообщило министерство экономики страны. В перечень ограничений попали 141 человек и 49 организаций.

Двадцать первого декабря федеральный департамент экономики, в ведении которого находятся санкции, расширил санкционный список в отношении России. Таким образом, Швейцария принимает изменения, которые ЕС решил внести в связи с.. тревожной ситуацией на Украине, — говорится в заявлении.

16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций против России. В список включены 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. В частности, ЕС заморозит активы двух российских банков, а также введет полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Также Евросоюз запретит экспорт авиационных двигателей и их деталей в Россию и другие страны, которые могут поставлять ей компоненты. Кроме того, Совет Европы отзовет лицензии на вещание российских телеканалов НТВ, «Россия 1», РЕН ТВ и Первого. По мнению руководства ЕС, эти СМИ помогают дестабилизировать обстановку на Украине.