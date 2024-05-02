Швейцария раскрыла число приглашенных на конференцию по Украине стран Швейцария пригласила на конференцию по Украине более 160 делегаций

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На конференцию по Украине в Швейцарии, которая состоится 15–16 июня, пригласили более 160 стран, сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны. В их число вошли члены G7, G20, БРИКС, Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы, а также Ватикан и патриарх Константинопольской церкви.

Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке, — сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что Россию пока не приглашали на саммит.

Саммит в Швейцарии призван положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим, — добавили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют готовности Киева к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация не изменилась, и соответствующий запрет украинского лидера Владимира Зеленского продолжает действовать.