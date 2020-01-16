https://static.news.ru/photo/5ceaa5da-3869-11ea-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Швейцарцы в мае 2020 года проголосуют по поводу предложения, которое может драматически сократить численность мигрантов из стран Европейского союза.

Шесть лет назад подобный референдум едва не разрушил отношения с блоком, отмечает The Local. Так называемая «ограничительная инициатива» станет одним из вопросов, представленных в бюллетенях 17 мая.

Инициативу об ограничении числа мигрантов поддерживает популистская Швейцарская народная партия и не поддерживает правительство. Суть предложения — пересмотр конституции ради того, чтобы Швейцария могла автономно распоряжаться миграционной политикой.

Если инициатива пройдёт, у властей страны будет год на переговоры с Брюсселем о прекращении соглашения 1999 года о свободном перемещении людей между Швейцарией и ЕС.

В мае 2019 года в стране прошёл референдум о владении полуавтоматическим оружием, писал NEWS.ru.