Швейцарцы в мае 2020 года проголосуют по поводу предложения, которое может драматически сократить численность мигрантов из стран Европейского союза.
Шесть лет назад подобный референдум едва не разрушил отношения с блоком,
Инициативу об ограничении числа мигрантов поддерживает популистская Швейцарская народная партия и не поддерживает правительство. Суть предложения — пересмотр конституции ради того, чтобы Швейцария могла автономно распоряжаться миграционной политикой.
Если инициатива пройдёт, у властей страны будет год на переговоры с Брюсселем о прекращении соглашения 1999 года о свободном перемещении людей между Швейцарией и ЕС.
В мае 2019 года в стране прошёл референдум о владении полуавтоматическим оружием, писал NEWS.ru.
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