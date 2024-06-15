Швейцария признала невозможность решить конфликт на Украине без России Президент Амхерд: в Бюргенштоке обсудят способ привлечения России к переговорам

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Виола Амхерд

Россия должна рано или поздно присоединиться к переговорному процессу по разрешению кризиса на Украине, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе мирного саммита, инициированного Киевом. Она призвала участников конференции обсудить этот аспект и подготовить почву для прямых переговоров между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

Если мы хотим породить процесс, ведущий к миру, то в какой-то момент необходимо будет также привлечь Россию. Это ясно всем. И мы хотим обсудить, как и при каких обстоятельствах Россия может быть вовлечена в будущий мирный процесс, — заявила Амхерд.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Киев ищет возможность передать Москве наработки по итогам мирного саммита в Швейцарии. По его словам, это может произойти на второй мирной конференции, сроки и место проведения которой еще не определены.

Ермак отметил, что участники швейцарского саммита в эти выходные обсудят принципы будущего совместного плана по разрешению украинского кризиса. По его словам, в основу документа ляжет формула, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что Киев готов выслушать мнения всех «ответственных и цивилизованных стран».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что часть депутатов Верховной рады уже начала обсуждать мирное предложение президента России Владимира Путина, озвученное им в ходе встречи с руководством МИД РФ. Он отметил, что украинский парламент после истечения президентского срока Владимира Зеленского остается единственным легитимным субъектом власти в Киеве.