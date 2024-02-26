Швейцария позовет Россию на мирную конференцию МИД Швейцарии: БРИКС предложит России план по урегулированию конфликта

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Игнацио Кассис

Швейцария пригласит делегацию из России для проведения мирной конференции, передает РИА Новости сообщение министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса. По его словам, разговор будет касаться не только украинского конфликта. При этом Кассис сомневается, что Россия примет участие в первой встрече.

Было бы иллюзорно и наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трех месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир. Таким образом, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена, — сказал Кассис.

Дипломат добавил, что участники будут рассматривать не только «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, поскольку у стран БРИКС тоже есть предложения по урегулированию конфликта. Всего в Швейцарии говорят о десяти мирных сценариях.

25 февраля сообщалось, что Украина планирует предложить России документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Зеленский допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее. Президент Украины добавил, что не приемлет, чтобы стране навязывали какие-либо форматы переговоров. Известно, что на конференцию, о которой идет речь, могут пригласить представителей России.