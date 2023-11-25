Швейцария передаст Украине более €100 млн с одной оговоркой Президент Швейцарии сообщил о передаче Украине более €100 млн на разминирование

Фото: president.gov.ua

Ален Берсе и Владимир Зеленский

Власти Швейцарии приняли решение выделить Украине более €100 млн, сообщил президент страны Ален Берсе на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Эдгарсом Ринкевичсом, а также премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Переданные средства будут потрачены на разминирование, а не на военную технику. Президент уточнил, что страна считает это приоритетной задачей. Выступление транслировалось по украинскому телевидению.

Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить 100 млн швейцарских франков (более €103 млн. — NEWS.ru), — заявил Берсе.

Это не только поможет Украине в решении проблемы минирования, но и внесет вклад в обеспечение населения продуктами, уточнил он. Кроме того, уверен Берсе, данный шаг со стороны властей Швейцарии поспособствует экспорту зерновой продукции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что финансовые проблемы в Германии не являются помехой для продолжения помощи Украине. По его словам, Берлин намерен делать все, чтобы сохранить сплоченность в стране. На данный момент объем помощи Германии уже превысил €25 млрд.