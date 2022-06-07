Швейцария отказалась помогать России по налоговым вопросам В Швейцарии приостановили оказание помощи России по налоговым расследованиям

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В Швейцарии решили приостановить до конца сентября оказание помощи России по налоговым расследованиям, сообщила высшая судебная инстанция страны. Причиной для отказа о сотрудничестве стали события на Украине.

При нынешней ситуации на Украине суд принял решение приостановить работу с Россией по вопросам налоговых расследований до конца сентября 2022 года. В дальнейшем решение может быть пересмотрено, — указано в документе суда.

В суде отметили, что в 2018 году российские власти обратились к Швейцарии с просьбой об оказании помощи в налоговой сфере. В 2019-м Федеральная налоговая администрация согласилась предоставить России необходимое содействие, а 21 февраля 2022 года Федеральный суд Швейцарии отклонил иск, направленный противниками этого постановления. Позже «заинтересованные российские компании и одно частное лицо» подали апелляцию на судебное решение в Федеральный суд.

Ранее Федеральный совет Швейцарии утвердил пятый пакет санкций в отношении России и Белоруссии, аналогичный тому, что был принят ЕС 8 апреля. Кроме того, под финансовые рестрикции и ограничения на въезд в страну попали 200 человек, среди которых политики, предприниматели, представители СМИ и Вооружённых сил РФ. При этом в отличие от Евросоюза Швейцария не ввела запрет на транспортное сообщение.