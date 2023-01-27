Швейцария отказалась передавать Украине замороженные активы россиян МИД Швейцарии: передача замороженных активов россиян Украине незаконна

Фото: Shutterstock

Передача замороженных активов россиян Украине противозаконна, поэтому Швейцария не будет этого делать, заявила корреспонденту РИА Новости госсекретарь МИД страны Лилиан Лэ. По ее словам, Швейцария придерживается международных норм права, в том числе и права на собственность.

Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, — сказала Лэ.

Ранее Bloomberg писал, что Еврокомиссия рассматривает возможность использовать замороженные российские депозиты для восстановления Украины. По оценкам Евросоюза, всего у россиян в Европе находится около €34 млрд. Как утверждает источник издания, позднее эти деньги будут возвращены вкладчикам.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. Он подчеркнул, что следует продолжить переговоры по использованию российских средств для восстановления Украины, так как масштабы разрушений продолжают расти.