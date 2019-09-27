https://static.news.ru/photo/5afdce54-e207-11e9-9a99-fa163e074e61_660.jpg Вид на Женеву Фото: Alexey M./Wikimedia Commons

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) отказался комментировать предложение постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о переносе заседаний ООН из Нью-Йорка в Женеву.

Официальный представитель дипведомства Ренц Тильман отказался давать ответ журналистам ТАСС .

ФДИД не комментирует такого рода заявления, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, Ульянов сказал, что провести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии по разоружению в случае переноса этих мероприятий из Нью-Йорка могли бы Вена или Женева.

Ранее десяти участникам российской делегации, направлявшимся на ГА, было отказано в выдаче виз США. В ответ на это Россия призвала проводить заседания ООН и другие крупные международные форумы «на более устойчивых площадках».