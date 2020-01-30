https://static.news.ru/photo/52f8f402-4334-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Прожившему в Швейцарии более 30 лет итальянцу отказали в получении гражданства, так как он не знал, как устроен местный зоопарк.

В 2015 году комиссия по делам натурализации муниципалитета Арт кантона Швиц отклонила заявление мужчины, его супруги и старшего ребёнка. Семья подала апелляцию, и в 2018 году административный суд одобрил прошения жены и сына итальянца о предоставлении гражданства. Заявление самого мужчины вновь отклонили, пишет The Local.

Гражданину Италии указали на то, что он недостаточно социально и культурно интегрирован. Так, например, мужчина не знал, что в местном зоопарке волки и медведи содержатся в одном вольере, и не смог сказать, как назвали новый дом престарелых. Он также перепутал слова в гимне, спев вместо Alphorn (альпийский рог) Schwyzerhorn.

Итальянец решил обжаловать отказ. Федеральный суд постановил, что некоторые из вопросов, заданных мужчине, были слишком конкретными, и принял решение о предоставлении гражданства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарцы в мае 2020 года проголосуют по поводу предложения, которое может драматически сократить численность мигрантов из стран Европейского союза.