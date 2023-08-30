Швейцария не поддержала санкции ЕС, связанные с Кара-Мурзой и Навальным

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Швейцария решила не присоединяться к санкциям Евросоюза, введенным в связи с делами Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) в июне и в июле 2023 года, сообщается в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета. В ведомстве отметили, что введение санкций противоречило бы принципам внешней политики государства, учитывая, что санкции уже были введены на ином уровне.

Федеральный совет 30 августа 2023 года решил отказаться от присоединения к мерам, принятым в рамках режима санкций ЕС в области прав человека в связи с делами Навального и Кара-Мурзы. <...> Проведя взвешивание интересов на основе различных критериев, относящихся к сфере внешней политики и права, Федеральный совет решил не присоединяться к этим санкциям, — говорится в документе.

В Федеральном совете отметили, что 5 июня 2023 года ЕС уже добавил девять человек в свой список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции в области прав человека.

22 августа МИД России упрекнул Швейцарию за отход от принципа нейтралитета. Так дипломатическое ведомство отреагировало на присоединение Швейцарии к 11-му пакету санкций против России. В ведомстве напомнили, что страна и ранее ограничивала въезд российским дипломатам.