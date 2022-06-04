Швейцария направит Украине оружие из своих комплектующих Швейцария разрешила странам Европы реэкспорт военных частей на Украину

Фото: Forsvarsministeriets

Берн разрешил европейским военным компаниям поставлять на Украину технику, вооружение и их детали, производящиеся в Швейцарии. Федеральный совет Швейцарии счел, что такое решение не нарушает положение о нейтралитете, говорится на сайте правительства конфедерации.

В соответствии с федеральной практикой такие поставки военных материалов для деталей и сборок в основном разрешаются, если их доля в конечном продукте ниже определенного порога стоимости товаров. Совет Федерации решил продолжить эту практику. Такой экспорт согласуется с законом о нейтралитете, — говорится в сообщении.

Власти Швейцарии получили две заявки от итальянских и немецких компаний. Первые направили запрос о запчастях для противотанковых пусковых установок, вторые — о запчастях для систем противовоздушной обороны (ПВО). Оба запроса связаны с тем, что швейцарское вооружение окажется частью техники, поставляемой Украине, отмечается в документе.

Законодательство Швейцарии о нейтралитете предусматривает вовлеченность ее компаний в международные цепочки производства и сбыта оборонной промышленности. Как правило, сделки в этой сфере допустимы, если доля компонентов швейцарского производства ниже установленного порога: для Германии и Италии это 50%.

Несмотря на разрешение на продажу комплектующих, ранее Берн не согласовал поставки Германии и Дании. Немецкие компании намеревались получить 12,4 тыс. 35-мм патронов для зенитного танка «Гепард» и БМП Piranha III, а датские — поставить 22 БМП Piranha III. В Федеральном совете указали на то, что не производят экспорт военных материалов «в случае, если страна назначения вовлечена в международный вооруженный конфликт», поскольку это нарушает положение о нейтралитете.