Швейцария намерена подискутировать с Россией после саммита по Украине МИД Швейцарии: контакты с Россией продолжатся после саммита по Украине

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Иньяцио Кассис

Швейцарские власти намерены продолжать контактировать с Россией и провести дискуссии с ней после саммита по Украине в Бюргенштоке, сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Иньяцио Кассис на пресс-конференции, чье выступление на YouTube транслировал офис президента Украины. Он отметил, что не может раскрыть деталей, и попросил отнестись к этому с пониманием.

У нас регулярные контакты, наш посол [в Москве] открыт для диалога. Мы каждые две недели поддерживаем контакт с МИД, и мы проведем дискуссии с Россией после конференции. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием, что я не могу привести никаких подробностей, — сказал он.

Кроме того, Кассис ответил на вопрос журналиста о том, начинается ли сейчас вновь стадия так называемой тихой дипломатии по Украине. Глава швейцарского МИД отметил, что «это отличное краткое изложение всего, о чем мы тут говорили».

Также Кассис отметил, что ни одно из положений, которые обсуждали на конференции по Украине, не может быть реализовано без участия России. По словам руководителя ведомства, участники саммита выбрали темы, которые имеют «ценность» для Москвы, а именно: обмен военнопленными, безопасное использование атомной энергетики и ядерных установок и продовольственная безопасность.