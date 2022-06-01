Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках оружия Украине

Боевая бронированная машина Piranha III / Фото Shutterstock

Швейцария решила отказать Дании в поставках 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III Украине, сообщает Reuters. Свой отказ швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объяснил желанием сохранить нейтральный статус.

Правительство Швейцарии наложило вето на просьбу Дании об отправке на Украину бронетранспортеров швейцарского производства, сославшись на ее политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта, — сообщает агентство.

Отмечается, что для реэкспорта швейцарского вооружения страны должны получить соответствующее одобрение SECO.

В начале мая стало известно, что Германия не смогла выполнить данное Украине обещание о поставках зенитных установок Gepard. Правительство не нашло снарядов к ним из-за запрета Швейцарии, где они производятся. Страна отказалась реэкспортировать боеприпасы в зону боевых действий. В немецком арсенале имеется 23 тыс. снарядов, но их хватит Украине только на полчаса стрельбы из всех обещанных Gepard.