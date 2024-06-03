Швейцария испугалась роста госдолга и отклонила помощь Украине Сенат Швейцарии отказался выделять Украине $5,6 млрд

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Сенат Швейцарии не одобрил пакет чрезвычайной дополнительной помощи Украине в $5,6 млрд. Такое решение было принято из-за «долгового тормоза» страны — меры, которая с 2003 года должна сокращать темпы прироста объема государственного долга. Против поддержки Украины проголосовали 28 парламентариев, за — 15, пишет Reuters.

Сенат Швейцарии в понедельник отклонил выделение помощи Украине в размере 5 млрд швейцарских франков ($5,58 млрд), содержащееся в более широком финансовом пакете, на том основании, что этот план нарушает ограничения на заимствования в нейтральной стране, — сказано в сообщении.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объединение не может одобрить выделение Украине пакета финансовой помощи в размере €6,6 млрд на закупку оружия из-за отсутствия консенсуса среди его членов. По его словам, в настоящее время в Совете ЕС ожидают одобрения семь документов, касающихся данного вопроса. Однако они не подписываются уже несколько месяцев.

Газета Financial Times ранее сообщила, что правительство Украины оказалось недовольно инициативой НАТО выделить Киеву $100 млрд, из-за чего руководство страны выдвинуло претензии в адрес Альянса. По информации журналистов, военно-политический блок с малой долей вероятности увеличит финансовую помощь, на что так рассчитывал Киев.