Швейцария заявила о готовности принять переговоры по ситуации на Украине

Швейцария готова выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. В частности, страна может принять у себя предполагаемые переговоры Москы и Киева. Об этом заявил президент страны Игнацио Кассис. Его слова приводит на своем сайте швейцарская телерадиокомпания RTS.

Швейцария сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Это маленькая страна с сильной приверженностью свободе. Она готова играть посредническую роль за кулисами или принять у себя переговоры, — заявил Кассис в ходе митинга в Берне, посвящённого ситуации на Украине.

По данным СМИ, на митинге собрались несколько тысяч человек. Там в прямом эфире транслировали выступление Владимира Зеленского. Последний поблагодарил Швейцарию за поддержку санкций, однако посетовал, что ряд швейцарских компаний продолжают работать в России — в частности, Nestle.

Ранее Швейцария расширила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Под действие ограничений попали более 200 физических лиц и организаций, сообщается на сайте Департамента экономики Швейцарии. В частности, в санкционном списке оказались гендиректор Первого канала Константин Эрнст и сенатор Сулейман Керимов.

В то же время в Швейцарии объявили, что полный отказ от российских энергоносителей грозит Швейцарии потерей 4% ВВП и обойдётся каждому гражданину страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей). Подобные последствия способны привести к промышленной рецессии