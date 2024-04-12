Швейцария еще думает над приглашением России на саммит по Украине МИД: решение о приглашении РФ на саммит по Украине будет принято в ближайшие дни

Решение о приглашении России на мирную конференцию по Украине Швейцария примет в ближайшие дни, передает РИА Новости слова главы МИД страны Иньяцио Кассиса. Ранее он заявлял, что переговоры по урегулированию украинского кризиса не могут проходить без Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конференция является «путем в никуда». По его словам, это мероприятие свидетельствует о том, что Запад не желает вести дело по-честному. Он пояснил, что российская позиция по этому вопросу была четко озвучена в ходе встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля.

Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.