Швейцарца судили за оплату услуг проституток фальшивыми деньгами

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Суд в Швейцарии приговорил жителя Базеля к трём годам лишения свободы условно за изготовление фальшивых банкнот и попытку расплатиться ими за услуги проституток.

50-летний мужчина самостоятельно распечатывал деньги на обычном струйном принтере. Фальшивками он решил заплатить за дорогие секс-услуги. Одной из девушек он выплатил €2 тысячи (около 180 тысяч рублей), во втором случае он потратил 10 тысяч швейцарских франков (около 800 тысяч рублей).

Отмечается, что фальшивые деньги были сделаны крайне непрофессионально. Они были напечатаны на обычном принтере и не имели никаких элементов защиты. В суде заявили, что определить фальшивки мог бы «даже слепой», сообщает Lenta.ru.

Обман швейцарца раскусили после того, как одна из проституток попыталась внести полученные деньги на банковский счёт через банкомат. Устройство не приняло любительские реплики купюр. После этого девушка обратилась в полицию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону сотрудница инкассаторской фирмы попалась на хищении. За несколько лет она в общей сложности украла 9,4 млн рублей, она заменяла настоящие банкноты на купюры банка приколов.