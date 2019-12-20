https://static.news.ru/photo/ecf5c0d8-23bf-11ea-bce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

В шведском Стокгольме судья отказался приговаривать к депортации двух беженцев, изнасиловавших местную жительницу.

Как пишет Aftonbladet, шведка пригласила к себе домой двух мигрантов из Эритреи. Спустя несколько часов она заявила в полицию об изнасиловании. Как оказалось, мужчины в течение всего этого времени били и насиловали новую знакомую.

Суд приговорил преступников к пяти годам лишения свободы и штрафу в 140 тысяч крон (925 тысяч рублей). При этом прокурор требовал депортировать насильников, но судья отказался, заявив, что на родине их могут наказать. В Африке они самовольно покинули военную службу и сбежали в Европу.

Ранее NEWS.ru писал, что как минимум 58 мигрантов Гамбии утонули у берегов Мавритании. В числе погибших были женщины и дети. Ещё 83 человека сумели добраться вплавь до суши.