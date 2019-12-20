В шведском Стокгольме судья отказался приговаривать к депортации двух беженцев, изнасиловавших местную жительницу.
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Суд приговорил преступников к пяти годам лишения свободы и штрафу в 140 тысяч крон (925 тысяч рублей). При этом прокурор требовал депортировать насильников, но судья отказался, заявив, что на родине их могут наказать. В Африке они самовольно покинули военную службу и сбежали в Европу.
Ранее NEWS.ru писал, что как минимум 58 мигрантов Гамбии утонули у берегов Мавритании. В числе погибших были женщины и дети. Ещё 83 человека сумели добраться вплавь до суши.
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