https://static.news.ru/photo/98a19054-c89b-11e9-80b4-fa163e074e61_660.jpg A$AP Rocky Фото: Kyle Gustafson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Швеции не будет оспаривать приговор рэперу A$AP Rocky, который получил условный срок за участие в драке. Глава ведомства Даниэль Сунесон заявил, что принимает оценку суда, посчитавшего доказательства использования бутылки в ходе конфликта недостаточными.

Вместе с тем он подчеркнул, что расценивает вердикт как слишком мягкий.

Я считаю, что за это преступление должно было быть назначено более суровое наказание, чем два месяца [условного срока], — цитирует Сунесона РИА Новости .

Музыкант A$AP Rocky, он же Раким Майерс, и несколько его приятелей были арестованы в начале июля из-за драки на улице. Потасовка произошла 30 июня после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме. Участникам конфликта были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами. Одним из таких обстоятельств обвинитель считал использование Майерсом стеклянной бутылки.

Дело вызвало широкий резонанс, за музыканта вступились коллеги и президент США Дональд Трамп. Как писал News.ru, он даже отправил в Стокгольм для участия в судебных слушаниях своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена.

Адвокат Майерса заявлял, что недоволен приговором, он требовал полного оправдания своего клиента, поскольку с точки зрения защиты тот действовал в рамках самообороны. Адвокат истца, в свою очередь, выразил недовольство слишком мягким приговором.