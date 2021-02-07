Шведский премьер осудил высылку европейских дипломатов из РФ

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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал необоснованной высылку из России трёх европейских дипломатов за участие в незаконных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он также пригрозил России ответными мерами.

Я решительно осуждаю необоснованное решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе шведского, — цитирует агентство TT заявление Лёвена.

По словам премьера, дипломат «отлично» выполнил свою работу, соблюдая действующие правила.

Как писал NEWS.ru, решение о высылке представителей дипмиссий Швеции, Польши и Германии стало вынужденной мерой, сообщили в Министерстве иностранных дел России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, трое дипломатов нарушили закон и Москва была обязана принять меры.

5 февраля стало известно, что двое представителей генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства ФРГ в Москве были объявлены в России персонами нон грата из-за их участия в несогласованных митингах и будут высланы на родину.

В ЕС раскритиковали данный шаг со стороны Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти пересмотреть своё решение, подчеркнув, что не согласен с заявлением, что европейцы «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».