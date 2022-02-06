Шведский парламентарий допустил кабульский сценарий для Киева

Шведский парламентарий Бьорн Седер призвал поднять вопрос о необходимости обеспечить безопасность представителей посольства страны на Украине. Он также допустил возможность кабульского сценария для Киева, сообщает RT. Седер напомнил о том, что США и Великобритания собираются вывести сотрудников своих дипмиссий с Украины из-за «нарастающей угрозы со стороны России», а члены Евросоюза пока не принимают соответствующих шагов.

Депутат подчеркнул , что МИД Швеции с опозданием отреагировал на афганские события в части эвакуации дипломатов из посольства в Кабуле после захвата боевиками движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) власти в Афганистане. В связи с этим Седер попросил министра иностранных дел страны Анн Линде принять какие-либо меры для обеспечения безопасности шведских граждан на Украине, чтобы избежать «кабульского сценария».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал соотечественников, живущих на Украине, немедленно уехать из этой страны.

До этого Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.