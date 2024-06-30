Шведский министр обороны сделал громкое заявление о войне России с НАТО Глава МО Швеции: в России понимают, что не выиграют в войне с НАТО

Фото: Ninni Andersson/Government Offic/Global Look Press

Пол Юнсон

Глава Минобороны Швеции Пол Юнсон считает, что полномасштабный конфликт России и НАТО не является неизбежным, а власти России понимают, что не смогут победить в нем. По его словам, которые передает Bild, Москва стремится расколоть союзников по Североатлантическому альянсу. Швеция вступила в Альянс именно из-за действий РФ и этот шаг поддерживают почти 70% населения страны, отметил политик.

Я думаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту [возможную] войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы нас политически разделить как внутри ЕС, так и в НАТО, — заявил Юнсон.

Министр также отметил, что главная цель блока — предотвратить полномасштабные боевые действия. Он выразил уверенность, что сейчас союзникам по Североатлантическому альянсу нужно сосредоточиться на сдерживании и обороне. Москва готова пойти на серьезные политические и военные риски, предположил Юнсон.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что миру грозит новый глобальный конфликт, в котором примут участие как Запад, так и Восток. По его словам, об этом говорят расширяющаяся эскалация между Израилем и ливанским движением «Хезболла», которое затронет остальных, а также антироссийская политика Евросоюза.