Шведские политики на фоне президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ведут себя так, будто находятся в детском саду, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV. По его словам, они не понимают, почему Москва начала СВО на Украине и не видят рисков в членстве страны в НАТО. Также профессор допустил, что политики, о которых он говорит, могут просто врать.