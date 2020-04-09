Шведские политики призвали возобновить санкции против РФ в рамках ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/bce7587e-7a4b-11ea-ba7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Представители шведской Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк требуют возобновить санкции в отношении России в рамках ПАСЕ. По их мнению, возвращение Москвы в Совет Европы фактически означает отмену введённых против РФ ограничений, что является неправильным.

Депутаты отметили, что Россия после вхождения в её состав Крыма изменила «нормальные отношения и режим сотрудничества» с Европой, но ей всё же разрешили работать в составе СЕ и вернули право голоса.

Посредством своей деятельности в Совете Европы [Россия] пытается придать легитимность своим действиям, а также стремится таким образом в дальнейшем игнорировать решения, принятые в ПАСЕ и других международных институтах, — цитирует RT авторов инициативы.

В связи с этим Лундгрен и Эк предложили усилить антироссийские санкции, но при этом не уточнили, какие именно ограничительные меры следует применить.

Ранее NEWS.ru писал, что в Генассамблее ООН заблокировали принятие проекта резолюции об отмене санкций в отношении России в рамках борьбы с коронавирусом. Против документа проголосовали США, Великобритания, Грузия, Украина и ЕС. В Госдуме это решение назвали маразмом.