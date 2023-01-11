Шведская разведка заявила о риске шпионажа России при помощи диаспоры

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Ситуация с безопасностью в Европе в результате российской военной операции на Украине «коренным образом» изменилась в худшую сторону. Такого рода картина наблюдается в том числе в Швеции. Об этом говорится на сайте Службы государственной безопасности (SAPO) страны. По словам главы ведомства Шарлотты фон Эссен, Москва представляет серьезную угрозу для Стокгольма, а действия российских властей непредсказуемы.

Как полагает фон Эссен, особо бдительными для противодействия шпионажу и диверсиям необходимо быть в отраслях энергоснабжения, телекоммуникаций и транспортировки критически важных материалов. Глава SAPO уверяет, что Россия имеет заинтересованность в препятствии работе в этих сферах, кроме того, нападения на данные сектора могут нанести ущерб и остальной Европе.

По мнению фон Эссен, в ходе предполагаемых операций россияне будут использовать «неофициальные платформы», включая российскую диаспору, институты и компании в Швеции, а также прибегнут к кибератакам. Также руководитель спецслужбы не исключила привлечения «воинствующих экстремистов» для дестабилизации.

При этом она не стала уточнять, фиксировалось ли уже что-то подобное с того момента, как Швеция и Финляндия решили стать членами НАТО. Президент России Владимир Путин ранее уверял, что Москву не беспокоит присоединения двух стран к Альянсу, однако размещение там военной инфраструктуры блока приведет к зеркальному ответу.

Ранее бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.

Также судья Высшего земельного суда в Дюссельдорфе приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно офицера запаса ВС Германии за шпионаж в пользу России. По информации издания, получившим условный срок стал 65-летний житель Эркрата Ральф Г. В суде сочли подтвержденной информацию, согласно которой подсудимый передавал данные о системе резервистов бундесвера и последствиях санкций Евросоюза против России, а также цифровые сведения в ГУ Генштаба ВС России. По словам судьи, Ральф Г. мотивировался «крайне дружелюбной в отношении России позицией и стремлением добиться популярности и значимости среди российских военнослужащих».