Шведов предупредили, что Путин может воспользоваться их пустыми кошельками Экс-глава Интерпола: отказ Швеции от наличных угрожает безопасности страны

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Отказ Швеции от наличных денег способен привести к угрозе национальной безопасности страны, заявил в беседе с Telegraph экс-президент Интерпола Бьерн Эрикссон. По его словам, пустыми кошельками граждан может воспользоваться глава РФ Владимир Путин.

Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить, — сказал Эрикссон.

По его мнению, активное использование цифровых платежей может оказаться опасным при масштабной кибератаке или отключении электричества. Кроме того, отказ от банкнот способен привести к образованию преступных ячеек нового плана.

Ранее Пентагон заявил, что Россия представляет острую угрозу для США в сфере цифрового пространства и проведении кибератак против Вашингтона. Согласно заявлению американских военных, Москва продолжает совершенствовать свои навыки в «шпионаже, влиянии и проведении атак».

В свою очередь, ФСБ сообщила о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО.