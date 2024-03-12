Шведам посоветовали запастись консервами перед войной с Россией SO: власти Швеции рекомендуют жителям запасаться провизией перед войной с РФ

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Правительство Швеции начало готовить местное население к «тотальной обороне» на фоне опасений перед возможным началом войны с Россией, сообщает французский портал Sud Ouest. По его информации, шведам рекомендуется запастись консервами, фильтрами для воды и радио.

Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство, — говорится в публикации.

Согласно информации портала, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Байден призвал жителей страны быть морально готовыми к вооруженному конфликту. Шведам рекомендуется запасаться едой и медикаментами как минимум на три месяца вперед.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у военного блока нет планов по расширению числа стран Альянса с ядерным оружием. По его словам, это относится и к Швеции, которая на днях вступила в Североатлантический альянс. Столтенберг также выразил уверенность, что членство Швеции и Финляндии в НАТО «положительно скажется на всем Альянсе».

До этого военный самолет Швеции впервые со вступления страны в НАТО приблизился к границе России. Он пролетел вблизи Калининградской области.