Швед заразился оспой обезьян В Швеции медики выявили случай заражения оспой обезьян

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В Швеции зафиксировали случай заражения оспой обезьян, которая не часто передаётся от человека к человеку, передаёт ТАСС сообщение Минздрава страны. Заражённый был выявлен в районе Стокгольма. Сейчас медики разбираются, есть ли в стране ещё инфицированные и требуют от правительства, чтобы болезнь была признана опасной для общества.

Случай заражения человека оспой обезьян подтвержден в районе Стокгольма, — говорится в сообщении.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передаётся при тесном контакте с инфицированным человеком, но риски распространения среди населения малы. Обычно болезнь проходит в лёгкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания.

Накануне в Великобритании число инфицированных выросло до девяти человек. В правительстве отметили, что выявленные случае не связаны между собой. Позже в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения заболевания в России ничтожно мал, однако на границах усилены меры санитарно-карантинного контроля.