https://static.news.ru/photo/d3725f26-655b-11ea-b729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Thungren/forsvarsmakten.se

Служба внешней разведки Швеции заявила о снижении безопасности и повышенном риске военных инцидентов между силами НАТО и России в Балтийском море. Отчёт ведомства получило Associated Press.

Шведы отметили, что Россия уступает Соединённым Штатам и НАТО в военной мощи, но регион Балтийского моря окажется уязвим в случае конфликта из-за необходимости перебрасывать подкрепления из Америки.

Динамика отношений между Соединёнными Штатами, Китаем, Россией и Европейским союзом также влияет на ситуацию в области политики безопасности, — говорится в сообщении.

По информации РБК, эстонская разведка ранее пришла к выводу, что Москва готовится к военному конфликту на Балтике, катализатором которого может стать цветная революция в сопредельной стране. Например, Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, США и союзники близки к тому, чтобы разместить оружейные системы в космосе.