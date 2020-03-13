Служба внешней разведки Швеции заявила о снижении безопасности и повышенном риске военных инцидентов между силами НАТО и России в Балтийском море. Отчёт ведомства получило Associated Press.
Шведы отметили, что Россия уступает Соединённым Штатам и НАТО в военной мощи, но регион Балтийского моря окажется уязвим в случае конфликта из-за необходимости перебрасывать подкрепления из Америки.
Динамика отношений между Соединёнными Штатами, Китаем, Россией и Европейским союзом также влияет на ситуацию в области политики безопасности, — говорится в сообщении.
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Как писал NEWS.ru, США и союзники близки к тому, чтобы разместить оружейные системы в космосе.
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