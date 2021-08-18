Власти Швеции выплатят компенсацию осуждённым наркоторговцам

Арестованные в Швеции криптовалютные счета наркоторговцев были конвертированы в шведскую крону перед самым ростом цены на биткоин, что вынудило власти выплачивать разницу осуждённым. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Группа наркоторговцев была арестована шведской полицией. Счета с криптовалютой были арестованы и конвертированы в шведскую крону, но спустя короткое время после вывода всех интернет-финансов из теневого поля начался резкий рост биткоина. Разница в конвертере валют до ареста подозреваемых и после стала десятикратной. Теперь властям страны придётся выплатить сумму упущенной выгоды обвиняемым в объёме 13 млн шведских крон.

Ранее в Швеции был арестован мужчина, который притворялся дипломатом из США и по поддельным дипломатическим документам арендовал себе жильё, где организовал плантацию марихуаны. Полицейские изъяли у преступника 488 кустов наркотического растения.