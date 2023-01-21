Швеция выделит миллионы долларов на атомную энергетику Украины Швеция потратит €3,7 млн на развитие украинской атомной энергетики

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шведское агентство радиационной безопасности при Министерстве энергетики страны выделит 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины, сообщает Lenta.ru со ссылкой на тендер, объявленный украинской госкомпанией «Энергоатом».

Ожидается, что шведы помогут внедрить программное обеспечение PSA RiskSpectrum/RiskWatcher в инфраструктуру «Энергоатома».

По словам гендиректора Фонда энергетического развития Андрея Листовского, это программное обеспечение позволяет проводить в онлайн-режиме анализ текущего состояния оборудования, которое работает в атомном цикле и прогнозировать его возможные поломки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной, поскольку «украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы» энергообъекта. Он уточнил, что у главы государства не запланирована встреча с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее в Одессе была приостановлена работа электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию. Кроме того, коммунальщики рассказали об экстренных отключениях электричества в регионе из-за ракетных обстрелов. По мнению специалистов, данные меры помогут избежать значительных повреждений в работе электросети.