Швеция вновь отказала России в выдаче материалов дела по «Северным потокам» Премьер-министр Швеции Андерссон: Россия не будет допущена к материалам расследования по «Северным потокам»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия не будет допущена к материалам расследования по предполагаемым диверсиям, которые произошли на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. По ее словам, в стране преобладает политика досудебной конфиденциальности, а потому Россия получит данные о расследовании позднее, передает SVT Nyheter.

В Швеции преобладает досудебная конфиденциальность. Мы работаем над тем, как именно сформулируем ответ, — уточнила Андерссон.

При этом она похвалила представителей власти Швеции за оперативную деятельность и поддержку в проведении расследования. Отдельно премьер-министр Швеции рассказала о помощи, которую расследователи получили на международном уровне, в том числе со стороны стран Евросоюза.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить пока невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы.