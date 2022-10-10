Россия не будет допущена к материалам расследования по предполагаемым диверсиям, которые произошли на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. По ее словам, в стране преобладает политика досудебной конфиденциальности, а потому Россия получит данные о расследовании позднее, передает SVT Nyheter.
В Швеции преобладает досудебная конфиденциальность. Мы работаем над тем, как именно сформулируем ответ, — уточнила Андерссон.
При этом она похвалила представителей власти Швеции за оперативную деятельность и поддержку в проведении расследования. Отдельно премьер-министр Швеции рассказала о помощи, которую расследователи получили на международном уровне, в том числе со стороны стран Евросоюза.
26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.
Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить пока невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы.