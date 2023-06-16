Швеция создаст центры для ремонта переданной ВСУ техники в Польше SvD: Швеция создаст центры логистики и техобслуживания переданной ВСУ техники рядом с Украиной

Фото: Spc. Robert Faison/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Швеции приняло новый пакет военной помощи Киеву, предусматривающий создание центров логистики и обслуживания переданной ВСУ техники «рядом с Украиной», в том числе в Польше, сообщила газета Svenska Dagbladet. Планируется, что ремонтные центры начнут работу уже осенью.

Правительство Швеции дало добро на привлечение до 60 военнослужащих к созданию центров логистики и обслуживания вблизи Украины, например, в Польше, — говорится в публикации.

Министр обороны Швеции Пол Йонсен отметил, что инициативу проявило военное руководство. По его словам, это решение хорошо сбалансировано. Йонсен заявил, что поддержка Украины может способствовать долгосрочному росту шведской обороноспособности, о чем ранее уже говорили в Стокгольме, по его словам.

По данным издания, ранее Швеция передала Украине 50 боевых машин пехоты Strf 90, танки Leopard, артиллерийские системы Archer и зенитные ракетные комплексы RBS 70. При этом конкретное количество переданных ВСУ шведских танков не называется.

В апреле глава Минобороны Швеции заявил, что безопасность снабжения украинской армии является ключевым моментом в конфликте «на истощение». Йонсон высказывал мнение, что боевые действия на Украине будут продолжаться на протяжении еще довольно длительного времени.