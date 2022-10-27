Швеция сообщила о судне под флагом РФ в районе ЧП на «Северных потоках» ВМС Швеции: судно «Нефрит» под флагом России находится в районе ЧП на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Гражданское судно «Нефрит» под российским флагом прибыло в район диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщил шведской газете Aftonbladet офицер отдела связи ВМС Швеции Йимми Адамссон. Он добавил, что судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. По его словам, в этом районе также находятся несколько шведских военных кораблей.

Мы там, и они там. Это не так драматично. Им не нужно разрешение шведских властей для проведения расследования в шведской экономической зоне, — пояснил Адамссон.

26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Позднее немецкие следователи назвали саботажем взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Они изучили фотографии с места утечек и указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.